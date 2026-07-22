مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قائنات با اشاره به کاهش ذخیره مخازن آب شهر قاین گفت: در صورت تداوم روند کنونی مصرف، احتمال افت فشار و قطعی آب در برخی مناطق شهر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قائنات افزود: با وجود محدود شدن مصارف بخش‌های فضای سبز و صنعت و همچنین افزایش ۳۵ لیتر بر ثانیه‌ای ظرفیت تولید آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته، وضعیت ذخیره مخازن شهر همچنان مطلوب نیست.

غلامحسینی گفت: پایش الگوی مصرف آب در شهر قاین افزایش بیش از ۲۳ درصدی مصرف را نشان می‌دهد و چنانچه این روند ادامه یابد، تأمین پایدار آب با مشکل مواجه خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قائنات، افزایش کم‌سابقه دما در ۱۰ روز اخیر، قطعی و نوسانات برق، ناترازی شبکه برق، استفاده طولانی مدت از کولر‌های آبی، آبیاری باغچه‌ها و فضا‌های سبز منازل و افزایش چشمگیر فعالیت‌های ساختمانی را از مهم‌ترین عوامل افزایش مصرف آب عنوان کرد.

غلامحسینی تأکید کرد: پایداری شبکه آبرسانی در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری به همراهی و مشارکت شهروندان نیاز دارد.

به گفته وی تمامی چاه‌های تأمین آب شرب و ایستگاه‌های پمپاژ با حداکثر ظرفیت در مدار بهره‌برداری قرار دارند و همچنین روزانه ده‌ها سرویس آب به‌وسیله تانکر به مناطق دارای تنش آبی ارسال می‌شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قائنات با تأکید بر اینکه هم اکنون بیش از ۶۰ روستا و دو شهر شهرستان با کمبود آب مواجه‌اند، از مشترکان خواست: با مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، تا پایان فصل گرما یاریگر خادمان خود در مجموعه آبفا باشند.

به گفته وی شهروندان می‌توانند با کاهش مدت استفاده از کولر‌های آبی، خودداری از آبیاری باغچه‌ها با آب شرب، پرهیز از شست و شوی حیاط و خودرو و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کم‌مصرف، در حفظ ذخیره مخازن و پایداری شبکه آبرسانی شهر قاین مشارکت کنند.