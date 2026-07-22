به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مرفاوی پس از توافق با مدیران باشگاه، جانشین محمود فکری شد و بار دیگر روی نیمکت نماینده گچساران نشست تا هدایت این تیم را در رقابت‌های فصل پیش‌رو بر عهده بگیرد.

این مربی باسابقه که پیش‌تر نیز تجربه حضور در نفت و گاز گچساران را داشته، از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال ایران محسوب می‌شود و سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین هدایت تیم‌هایی همچون استقلال تهران، صبای قم و مس کرمان را در کارنامه خود دارد.