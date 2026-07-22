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در شورای حفاظت منابع آب آذربایجان غربی برنامههای مدیریت مصرف منابع آب آذربایجان غربی در حوزههای مختلف با تأکید بر سازگاری با کمآبی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی، از برگزاری جلسه شورای حفاظت منابع آب با محوریت برنامههای سازگاری با کمآبی خبر داد و گفت: در این جلسه، اقدامات دستگاههای اجرایی برای کاهش مصرف در بخشهای مختلف بررسی شد.
یاسر رهبردین، با اشاره به گزارش شرکت آب و فاضلاب درباره اصلاح شبکههای توزیع آب شرب و سایر اقدامات زیرساختی، افزود: شهرداری نیز در حوزه مدیریت فضای سبز و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه مهار آبهای مرزی و بهبود شبکههای آبیاری (با همکاری شرکت آب منطقهای در شبکههای اصلی و جهاد کشاورزی در شبکههای فرعی) گزارشی از کاهش مصرف ارائه دادند.
معاون استاندار با بیان اینکه در این جلسه بر برنامههای پیشبینیشده برای دریاچه ارومیه و تأمین اعتبارات لازم تأکید شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیریهای مستمر، تجربیات موفق مهار آبهای مرزی در شمال و جنوب استان را به حوزه دریاچه ارومیه تسری دهیم و با اقدامات زیرساختی، کاهش مصرف آب را عملیاتی کنیم.
رهبردین در ادامه به آخرین وضعیت سدهای استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با بارشهای مطلوب و مدیریت هوشمندانه منابع، بهویژه با دستورات استاندار محترم هیچ گونه مشکلی در تأمین آب شرب نداریم و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نیز بهگونهای انجام شده که آب مورد نیاز کشاورزان در پاییندست سدها تأمین میشود.