به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، از برگزاری جلسه شورای حفاظت منابع آب با محوریت برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی خبر داد و گفت: در این جلسه، اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مصرف در بخش‌های مختلف بررسی شد.

یاسر رهبردین، با اشاره به گزارش شرکت آب و فاضلاب درباره اصلاح شبکه‌های توزیع آب شرب و سایر اقدامات زیرساختی، افزود: شهرداری نیز در حوزه مدیریت فضای سبز و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه مهار آب‌های مرزی و بهبود شبکه‌های آبیاری (با همکاری شرکت آب منطقه‌ای در شبکه‌های اصلی و جهاد کشاورزی در شبکه‌های فرعی) گزارشی از کاهش مصرف ارائه دادند.

معاون استاندار با بیان اینکه در این جلسه بر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دریاچه ارومیه و تأمین اعتبارات لازم تأکید شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، تجربیات موفق مهار آب‌های مرزی در شمال و جنوب استان را به حوزه دریاچه ارومیه تسری دهیم و با اقدامات زیرساختی، کاهش مصرف آب را عملیاتی کنیم.

رهبردین در ادامه به آخرین وضعیت سد‌های استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با بارش‌های مطلوب و مدیریت هوشمندانه منابع، به‌ویژه با دستورات استاندار محترم هیچ گونه مشکلی در تأمین آب شرب نداریم و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نیز به‌گونه‌ای انجام شده که آب مورد نیاز کشاورزان در پایین‌دست سد‌ها تأمین می‌شود.