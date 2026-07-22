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فرماندار ویژه خرمشهر از زائران خواست با همراه داشتن گذرنامه معتبر به مرز شلمچه مراجعه کرده و سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران در مرز بینالمللی شلمچه گفت: تردد زائران در این مرز به صورت روان و آسان در حال انجام است و زائران بدون هیچ مشکلی در حال عبور از مرز و ادامه مسیر خود هستند.
او با تأکید بر ضرورت همراه داشتن مدارک معتبر سفر افزود: زائران حتماً پیش از مراجعه به مرز، از معتبر بودن گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند تا روند تردد آنها بدون مشکل انجام شود و بتوانند به راحتی عازم عتبات عالیات شوند.
فرماندار ویژه خرمشهر با بیان اینکه از زائران سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند گفت: با توجه به روان بودن روند تردد در مرز شلمچه، زائران بهتر است سفر خود را در همین روزها انجام دهند و از به تأخیر انداختن سفر تا روزهای پایانی خودداری کنند.
دورکوندی ادامه داد: مجموعه دستگاههای اجرایی و خدماترسان در مرز شلمچه برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مناسب آماده هستند و تلاش میشود زائران با آرامش و سهولت بیشتری مسیر زیارت خود را آغاز کنند.