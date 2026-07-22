دادستان مرکز استان مازندران، با حضور میدانی در اراضی روستا‌های بورخانی و کلیج‌خیل سوادکوه شمالی، بر تسریع در رفع تداخلات و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،دادستان مرکز استان مازندران، با حضور میدانی در اراضی روستا‌های بورخانی و کلیج‌خیل سوادکوه شمالی، بر تسریع در رفع تداخلات و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی تأکید کرد.

علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان مازندران، با همراهی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور در روستا‌های بورخانی و کلیج‌خیل، از نزدیک روند رسیدگی به مسائل و تداخلات اراضی این مناطق را مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار داد. این بازدید در ادامه پیگیری‌های دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف اراضی منطقه و اجرای قانون رفع تداخلات اراضی انجام شد.

این بازدید در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر صیانت از حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، حمایت از حقوق قانونی کشاورزان و بهره‌برداران و تسریع در تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی برگزار شد.

در جریان این حضور میدانی، مسئولان ضمن بازدید از اراضی مورد اختلاف، آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط را بررسی کرده و با گفت‌وگوی مستقیم با اهالی، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستاها، مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات مردم را به‌صورت میدانی استماع کردند.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بر تسریع در اجرای فرآیند رفع تداخلات، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت اراضی، رعایت دقیق موازین قانونی و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی ملکی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر موضوع تا حصول نتیجه نهایی در چارچوب قوانین و مقررات شد. همچنین بر لزوم حفظ حقوق مردم در کنار صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید شد.

در پایان این بازدید، تصمیمات لازم برای تسریع در فرآیند رفع تداخلات اراضی، تکمیل بررسی‌های کارشناسی، تطبیق سوابق و نقشه‌های هوایی، بررسی مستندات ثبتی و تسریع در تعیین تکلیف و صدور اسناد مالکیت در چارچوب قانون اتخاذ شد و مقرر گردید دستگاه‌های ذی‌ربط با تعامل، هماهنگی و پیگیری مستمر، اقدامات لازم را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها با قید فوریت دنبال کنند.