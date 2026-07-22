وضعیت هولناک پزشکان فلسطینی در زندان‌های صهیونی موجب شد روزنامه گاردین بنویسد در زندان‌های اسرائیل، شکنجه و مرگ فلسطینیان به امری عادی مبدل شده است و اسرائیل با پیشتیبانی حامیان غربی خود، این واقعیت را حتی پنهان هم نمی‌کند. شکنجه دکتر حسام ابوصفیه نمونه بارز این رفتار غیر انسانی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دکتر حسام ابوصفیه، پزشکی که قتل اعضای خانواده اش، مجروحیتش و انواع دیگر از مشکلات پیش آمده برایش موجب نشد تا آخرین لحظه ممکن تلاش برای مداوای زخمی‌ها ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی را متوقف کند تا اینکه صهیونیست‌ها برای شکستن مقاومت او ناچار شدند او را با خود ببرند، اما سازمان‌های بین المللی و نهاد‌های مدعی حقوق بشر به ویژه در غرب فقط نظاره گر بودند. حالا فرزنداین پرشک که جرمش مداوای زخمی‌ها به ویژه کوکان زخمی بود از شرایط اسفناک پدرش در زندان‌های رژیم اسراییل می‌گوید:" پدرم نمی‌توانست به راحتی نفس بکشد. حتی قادر به سخن گفتن نبود. شکنجه‌ها موجب شده خون فراوانی از دست بدهد و من از همه انسان‌های با وجدان می‌خواهیم تا پیش از آن که دیر شود، جان پدرم را نجات دهند.

نهاد‌های فلسطینی می‌گویند دکتر حسام به همراه ۱۳ پزشک فلسطینی دیگر، بیش از یک سال و نیم است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه، در زندان اسرائیل شکنجه می‌شود. از منظر منتقدان صهیونیسم براساس قطعنامه ۳۳۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که در سال ۱۹۷۵ تصویب و بعد‌ها لغو شد)، صهیونیسم به دلیل ماهیت انحصارطلبانه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال فلسطینیان، نوعی نژادپرستی تلقی می‌شود.

دکتر دیوید میلر، استاد پیشین جامعه شناسی در دانشگاه‌های انگلیس گفت: صهیونیسم ذاتاً نژادپرستانه است. آنان داستان‌هایی دربارهٔ مردم بومی فلسطین بافتند تا بتوانند آنان را از سرزمینشان اخراج و نسل‌کشی کنند؛ بنابراین صهیونیسم و هوادارنش، همیشه ضد فلسطینی، ضد عرب بود و البته به دلیل این‌که بیش‌تر فلسطینی‌ها مسلمان‌اند، همیشه ضد مسلمان نیز بوده است؛ و به همین دلیل است که صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند اسلام‌هراسی را در کشور‌های غربی از جمله انگلیس ترغیب کنند.

این پایان کار است. من خودم را زنده نمی‌بینم. آنها مرا به این جا آوردند تا بکشند. این تازه‌ترین یادداشت ارسالی دکتر حسام ابوصفیه به وکیلش است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دکتر حسام که مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه بود با چکش و روزانه با باتوم ضرب و شتم می‌شود و بر اثر شکنجه هوشیاری خود را از دست داده است و مدعیان حقوق بشر در غرب حتی در دورترین نقاطی که منافع آنها ایجاب می‌کند خود را محق به دخالت می‌دانند، درباره پزشکی که درمحاصره و در شرایط غیرممکن مداوای زخمی‌ها به ویژه کودکان زخمی را رها نکرد، نه تنها در سکوت کامل به سر می‌برند بلکه صد‌ها نفر را که در تجمعی کاملا مسالمت امیز ایستاد و غیر کلامی پایان دادن به نسل کشی اسراییل را خواستار شدند دستگیر و برای مجازات روانه داد گاه‌ها کردند.

کار خود را انجام می‌داد. پروفسور "رامون گروسفوگوئل" استاد اهل پورتوریکو در دانشگاه کالیفرنیا، اقدامات اسرائیلی‌ها و حامیان صهیونیسم را در دولت‌های غربی، این گونه شرح می‌دهد. " صهیونیست‌ها فقط در فلسطین سرکوب گری نمی‌کنند بلکه همین کار را در غرب با تامین مالی و پشتیبانی از سیاستمداران حامی آنها انجام می‌دهند بنابراین آنها در خط مقدم بسیج کردن دولت‌های غربی قرار دارند تا صدا‌هایی را که از جان فلسطینی‌ها دفاع می‌کنند سرکوب کنند. صهیونیسم سرطانی است که حقوق مدنی، دموکراسی و آزادی بیان را در همه جا نابود می‌کند، از جمله در داخل غرب".

به نوشته گاردین، در ماه ژوئن، دکتر حسام به زندان راکفِت منتقل شد، یک مرکز زیرزمینی که او و دیگر زندانیان فلسطینی در آن جا هرگز نور روز را نمی‌بینند، که نقض کنوانسیون‌های ژنو است. در سراسر سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل، حدود ۳۵۰۰ زندانی از جمله نزدیک دویست کودک مانند او تحت "بازداشت اداری" نگهداری می‌شوند که می‌تواند هر شش ماه یکبار و به طور نامحدود تمدید شود.

نهاد‌های حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس می‌گویند سکوت مجامع بین المللی و حمایت دولت‌های غربی از فجایع غزه سبب شده رژیم اسراییل تاکنون بیش از هزار و هفتصد نفر از کارکنان بهداشت و درمان فلسطین را به قتل برساند و صد‌ها نفر دیگر از آنان را زخمی و دچار نقص عضو کند و صد‌ها نفر دیگر رو هم به زندان‌ها و شکنجه گاه‌ها منتقل کند.