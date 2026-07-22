از یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، گرما در سطح استان کردستان به اوج خود می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دمای هوا تا اوایل هفته آینده در سطح استان تغییرات محسوسی ندارد.

موج گرمای جدیدی از یکشنبه هفته آینده آغاز می‌شود که ابتدا نواحی داخلی استان را هدف قرار می‌دهد و سپس به سمت مناطق گرمسیری استان گسترش می‌یابد.

این موج گرما از یکشنبه تا چهارشنبه در مناطق مرکزی و شرقی استان و از سه‌شنبه تا پایان هفته در مناطق گرمسیری استان، فعال خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در مناطق سرد و معتدل استان به محدوده ۴۰ درجه و بالاتر برسد.