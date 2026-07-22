به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در پی حملات دشمن آمریکایی صهیونی، آیت‌الله محامی در تماس تلفنی با سعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، آخرین وضعیت منطقه و روند فعالیت‌های اقتصادی را جویا شد.

در این گفت‌و‌گو سعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، با اشاره به آمادگی‌های لازم پیش از وقوع حملات، گفت: با وجود شرایط پیش‌آمده، فعالیت‌های منطقه آزاد چابهار حتی برای یک دقیقه متوقف نشده و روند واردات و صادرات کالا همچنان ادامه دارد.

آیت‌الله محامی در ادامه با اشاره به شرایط خاص حاکم بر منطقه و کاهش حضور مسافران، بر ضرورت توجه به وضعیت کسبه و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی ممکن است بسیاری از مغازه‌داران و اقشار وابسته به فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی مواجه شوند که لازم است تدابیر حمایتی لازم برای مدیریت این وضعیت اتخاذ شود.

در همین راستا، اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به برنامه‌های حمایتی این سازمان، از اتخاذ تدابیری برای کمک به کسبه و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: تلاش خواهد شد با اجرای برنامه‌های مناسب، شرایط موجود مدیریت شده و حمایت لازم از فعالان اقتصادی منطقه صورت گیرد.