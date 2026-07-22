به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به یک فقره پرونده ایفا نکردن تعهد ارزی رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی مدیر متخلف شرکت به مدت یکسال، وی را به بازگرداندن عین ارز به بانک شاکی و محکومیت ۱۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.