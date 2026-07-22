رئیس اداره صنعت معدن و تجارت گرمسار: از ابتدای سال ۲۰۰ پرونده تخلف تعزیراتی واحدهای صنفی این شهرستان به دستگاه‌های نظارتی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسعود علیزاده در ستاد تنظیم بازار گرمسار از بازدید یک هزار واحد صنفی و صنعتی در ۴ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت :ب ازدیدهای نظارتی تیم های گشت مشترک جهاد کشاورزی ، تعزیرات حکومتی، بهداشت ودرمان و اتاق اصناف ادامه دارد .

به گفته وی ، بیشترین تخلف صنفی در گرمسار درج نکردن قیمت ، ارائه نکردن صورتحساب خرید و گران فروشی است .