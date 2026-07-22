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امیر علی ثابتی، دانشآموز نیشابوری تیم ملی شنا در رقابتهای قهرمانی ردههای سنی آسیا، مدال نقره کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت: تیم ملی شنای جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای قهرمانی ردههای سنی آسیا موفق شد با درخشش شناگران جوان کشور، مدال نقره ماده امدادی ۴×۱۰۰ متر آزاد را از آن خود کند.
حیدری ادامه داد: تیم ملی ایران با ترکیب کیارام کیانی، امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه، پس از تیم چینتایپه بر سکوی دوم آسیا ایستاد و مدال نقره این دوره از رقابتها را به دست آورد. تیم قزاقستان نیز عنوان سوم و مدال برنز را کسب کرد.
وی گفت: در این میان، امیرعلی ثابتی، دانشآموز پرتلاش و افتخارآفرین نیشابوری، با حضور مؤثر در ترکیب تیم ملی، نقش ارزشمندی در کسب این موفقیت بینالمللی ایفا کرد و بار دیگر توانمندی دانشآموزان مستعد شهرستان نیشابور را در عرصههای ورزشی به نمایش گذاشت.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور افزود: همچنین میثم سعادتی، از همکاران حوزه تربیتبدنی آموزشگاههای آموزشوپرورش نیشابور، بهعنوان مربی تیم ملی در این رقابتها حضور داشت و با هدایت فنی و همراهی مؤثر خود، در رقم خوردن این افتخار ارزشمند برای شنای کشور سهیم بود.