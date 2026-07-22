پخش زنده
امروز: -
دبیرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت زیرساختهای دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان کرمان در نشست این کمیسیون خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اظهار کرد: نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در کرمان با حضور اعضای کمیسیون، رییس و اعضای شورای تأمین استان و مسئولان دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی برگزار شد و در آن، وضعیت زیرساختها و اقدامات انجامشده در حوزه امنیت استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست، دستگاههای مسئول گزارش عملکرد خود را در حوزه جنگ و همچنین اقدامات انجامشده برای ارتقای آمادگی و توانمندیهای امنیتی ارائه کردند که نشاندهنده اقدامات مؤثر و قابل تقدیر در این زمینه بود.
سعیدی با اشاره به مباحث مطرحشده در جلسه گفت: اعضای کمیسیون دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مختلف امنیتی مطرح کردند و دستگاههای مسئول نیز گزارشی از تشکیل قرارگاههای تخصصی و اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیتهای امنیتی ارائه دادند.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بخشی از مصوبات این نشست در سطح استان قابل پیگیری است و برخی موضوعات نیز نیازمند بررسی و پیگیری در سطح ملی و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
وی همچنین از طرح پیشنهادهایی از سوی شورای تأمین استان برای اصلاح برخی قوانین خبر داد و گفت: مقرر شد این پیشنهادها بهصورت مکتوب به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شود تا پس از بررسی، اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام گیرد.