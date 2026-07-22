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محدویتهای ترافیکی از امروز چهارشنبه تا شنبه ۳ مرداد در جادههای مازندران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بنابر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ : محدویتهای ترافیکی از امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه در محورهای شمالی آغاز میشود و تا روز شنبه ۳ مرداد ادامه دارد.
۱. موتورسیکلت:
- تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ الی ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه مورخهای ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ و ۳ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۵:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه مورخهای ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ و ۲ از محور هراز ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه مورخهای ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ و ۳ به صورت (رفت و برگشت) از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان وبالعکس انجام خواهد شد.