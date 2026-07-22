به گزارش گروه و رزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۶ مرداد در سالن همایش‌های بین المللی هتل المپیک تهران و با حضور مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان ۱۸ باشگاه حاضر در این رقابت‌ها و اهالی رسانه آغاز می‌شود.

مسابقات لیگ برتر از تاریخ جمعه ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد.