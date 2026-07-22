مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از راه اندازی قرارگاه نظارتی هوشمند در استان خبر داد و گفت: از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان، برای جذب سهمیه ارزی استان به نحو مطلوب استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان در جلسه شورای اداری که با حضور معاونان و روسای ادارات صمت ۱۶ شهرستان برگزار شد، بر ضرورت اجرای سیاست‌های راهبردی و نظارت هوشمند برای حل چالش‌های تولید و توزیع تأکید کرد.

تیمور پورحیدری با اشاره به دستورالعمل‌های جدید، از تشکیل «قرارگاه نظارت و بازرسی هوشمند» خبرداد و گفت: پیگیری روزانه وضعیت کمبود یا فراوانی کالاها باید به صورت داده‌محور در این قرارگاه انجام شود.

وی از روسای ادارات صمت خواست با جدیت در این مسیر گام برداشته و خروجی‌های موثری را در حوزه بازرسی و نظارت روزانه و آنی به ثبت برسانند.

مدیرکل صمت گیلان در خصوص ناترازی برق و فشارهای ناشی از آن بر صنایع استان گفت: رویکرد ما در استان، تعامل حداکثری با مدیران بخش تولید برای تخصیص بهره مندی از برق، گاز و تامین سوخت کارخانجات است تا با مدیریت هوشمند دیسپاچینگ، خاموشی‌های حوزه تولید به حداقل برسد.

تیمور پورحیدری خطاب به روسای ادارات صمت شهرستان‌ها گفت: با هماهنگی فرمانداران، نظارت میدانی و سرکشی مداوم به واحدهای تولیدی برای شناسایی تنگناها و جلوگیری از کاهش تولید، تلاش کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای جذب سهمیه ارزی استان تأکید و اضافه کرد: سهم هر کارت مبادلات مرزی ۴۵۰ دلار است و دارندگان کارت بازرگانی مرزنشینی، مجاز به واردات ۷۵۰ قلم کالا در طول سال هستند.

مدیرکل صمت گیلان تصریح کرد: فعال‌سازی این ظرفیت، نیازمند همکاری جدی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

اعتبار کارت‌های بازرگانی مرزنشینی ۳ ساله بوده و متقاضیان می‌توانند برای صدور یا تمدید آن به بخشداری‌ها مراجعه کنند.

تیمور پورحیدری همچنین بر اجرای طرح نظارت ویژه بر نانوایی‌های آزادپز در راستای پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: براساس مصوبه ستاد بحران، دوگانه‌سوز کردن ۵۰ درصد واحدهای نانوایی در هر شهرستان از اولویت‌های اصلی است.

وی افزود: این طرح در قالب «طرح شهید آبشناسان» اجرایی می‌شود و تسهیلاتی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان کمک‌هزینه برای دوگانه سوز کردن نانوایی ها اعطا خواهد شد.