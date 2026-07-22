گروه برپاکننده موکب ثارالله گراش برای پنجمین سال متوالی و خدمت رسانی به زائران حسینی به کربلای معلی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مسوول هیات رزمندگان شهرستان گراش گفت: بیش از ۸۰ نفر با چهار کامیون و ۲ وانت بار حامل وسایل سرمایشی، یخ ساز، قالی، پتو و مواد غذایی برای برپایی موکب ثارالله این شهرستان و خدمت رسانی به زائران امام حسین (ع) به کربلای معلی اعزام شدند.

جعفری با بیان اینکه خیران این شهرستان بیش از سه میلیارد تومان برای خرید وسایل مورد نیاز کمک کرده‌اند افزود: این موکب ۲ شعبه دارد که یکی در مسیر پیاده روی و دیگری در مدرسه حیفا در شهر کربلا، جنب مستشفی الکفیل برپا شده است و می‌تواند روزانه برای استراحت و سه وعده غذا به بیش از ۲ هزار نفر خدمت رسانی کند.

مسوول هیات رزمندگان شهرستان گراش گفت: موکب ثارالله گراش از ۱۲ صفر فعالیت خود را آغاز می‌کند و تا یک روز بعد از اربعین میزبان زائران حسینی خواهد بود.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.