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نسخه راهنمای زائر حرم مطهر علوی و شهر نجف اشرف بهروزرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز راهنمایی گمشدگان آستان مقدس علوی با همکاری بخش رسانه، نسخۀ بهروزشده راهنمای زائر حرم مطهر امیرالمؤمنین (علیهالسلام) و شهر نجف اشرف را تهیه و آماده کرده است. این راهنما با هدف تسهیل تردد زائران و کمک به دسترسی آسان و شفاف آنان به اماکن مذهبی و مراکز اصلی خدماتی تدوین شده است.
مسئول مرکز راهنمایی گمشدگان، مصطفی الفتلاوی، گفت: «این راهنما شامل دو نقشه اصلی است؛ نخست، نقشۀ حرم مطهر علوی که با فناوری سهبعدی (۳ D) طراحی شده و به زائران امکان میدهد بهراحتی محل اماکن عبادی، مراکز خدماتی، درهای اصلی و مسیرهای دسترسی به آنها را شناسایی کنند. همچنین استراحتگاه زائران، ازجمله شهرک امام رضا (علیهالسلام)، آرامستان وادیالسلام و مهمترین خدمات موجود در اطراف حرم مطهر علوی نیز در این نقشه مشخص شده است.»
وی افزود: «نقشۀ دوم به شهر نجف اشرف اختصاص دارد و مهمترین اماکن مذهبی نجف و کوفه، ازجمله مسجد حنانه، مرقد کمیل بن زیاد، مرقد حضرت مسلم بن عقیل (علیهماالسلام)، مسجد کوفه و مسجد سهله را معرفی میکند.
همچنین محل پارکینگهای ویژه حملونقل زائران، مهمترین بیمارستانها، فرودگاه بینالمللی نجف اشرف و مسیرها و خیابانهای اصلی منتهی به حرم مطهر علوی در این نقشه مشخص شده است.»
الفتلاوی همچنین خاطرنشان کرد: «این مرکز در حال تهیۀ نسخۀ ویژهای از راهنمای زائر اربعین است که شامل نقشهها و خدماتی خواهد بود که آستان مقدس علوی در ایام زیارت میلیونی اربعین ارائه میدهد. این راهنما علاوهبر توزیع نسخۀ چاپی میان زائران، ازطریق پایگاهها و سکوهای رسمی آستان مقدس علوی منتشر شده و در قالب تابلوها و بنرهای بزرگ در ورودی خیابانهای اصلی نیز نصب خواهد شد تا دسترسی زائران به اماکن و خدمات مختلف را تسهیل کند.»
آستان مقدس علوی با بسیج تمامی ظرفیتهای بخشهای مختلف خود، در ایام اربعین امام حسین (علیهالسلام) به زائرانی خدمترسانی میکند که حرم مطهر امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در نجف اشرف را بهعنوان یکی از مهمترین ایستگاههای مسیر خود به سوی کربلای مقدس برای شروع مراسم اربعین برمیگزینند.