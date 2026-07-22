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مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم از کاهش دوره آموزشی مقطع دکتری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛رضا نقی زاده, مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم افزود: یکی از موضوعات مهم، دوره آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است. به طور خاص در دوره دکتری تخصصی، دانشجو ابتدا دوره آموزشی را میگذراند و پس از تصویب رساله وارد دوره پژوهشی میشود.
نقی زاده گفت: تلاش این است که دوره آموزشی با دو راهکار کوتاهتر و مؤثرتر شود؛ نخست، کاهش تعداد دروس و دوم، الزام دانشگاهها به ارائه دروس در دو نیمسال اول. اگر بتوانیم این موضوع را به خوبی اجرا کنیم، دانشجو میتواند از ترم سوم وارد مرحله پژوهشی شود. این مسئله بسیاری از اتلاف زمانهایی را که در دوره آموزشی رخ میدهد کاهش میدهد و میتواند به کاهش سنوات تحصیلی کمک کند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم افزود: در چهار سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه زبان انجام شده و اکنون اقدامات تکمیلی نیز در حال پیشبینی است. بهترین حالت برای موضوع زبان در دوره دکتری این است که ارزیابی آن پیش از آزمون ورودی انجام شود. به این معنا که وقتی دانشجو وارد مقطع دکتری میشود، مسئله زبان او از قبل تعیین تکلیف شده باشد.
نقی زاده تاکید کرد: اگر قرار است دانشجو نیازمندی یا مسئلهای در زمینه زبان داشته باشد، بهتر است این موضوع در زمان برگزاری آزمون ورودی یا پیش از پذیرش نهایی مشخص شود؛ نه اینکه پس از ورود دانشجو به دوره دکتری، این موضوع به یک مانع یا دغدغه جدید تبدیل شود. بنابراین، یکی از برنامههای مورد بررسی این است که موضوع ارزیابی زبان به قبل از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری منتقل شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در حال برنامهریزی و بررسی است، آزمون جامع دکتری است. برای دانشجویانی که معدل خوبی دارند یا در دوره دکتری فعالیتهای پژوهشی قابل توجهی انجام دادهاند، این موضوع مطرح است که برخی شاخصها مانند معدل، مقالههای علمی و فعالیتهای پژوهشی بتواند جایگزین آزمون جامع شود.
نقی زاده گفت: هدف از این اقدام، تقویت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه دانشجویان از ابتدای دوره تحصیلی است. به این ترتیب، دانشجویان برتر که عملکرد آموزشی و پژوهشی مناسبی دارند، مجبور نباشند منتظر آزمون جامع بمانند و بتوانند سریعتر وارد مرحله پژوهشی و رساله شوند. البته این برنامهها هنوز در مرحله تدبیر و بررسی قرار دارد و هر زمان قطعی شود و نتایج آن مشخص شود، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.