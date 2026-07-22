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شبکه سه سیما روز چهارشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۵ فیلم سینمایی «سرقت و فرار» را پخش میکند و همزمان اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما با دوبله فیلم سینمایی «مردی که باران را دوست نداشت» برای پخش از شبکه تهران، دو عنوان تازه را برای مخاطبان تلویزیون آماده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «سرقت و فرار» محصول سال ۲۰۲۴ کشور چین و هنگکنگ در گونه حادثهای، امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «فای» مسئول یک آسایشگاه سالمندان است و بهدلیل ناتوانی مالی مرکز، برای تأمین هزینهها از «رابی»، پسر یکی از سالمندان، میخواهد اسلحهای تهیه کند تا با سرقت از یک صرافی بتوانند پول مورد نیاز را فراهم کنند.
این فیلم با محوریت مشکلات اقتصادی، تلاش برای نجات یک آسایشگاه و ورود شخصیتها به ماجرایی پرتنش، برای علاقهمندان آثار حادثهای تدارک دیده شده است.
در سوی دیگر، فیلم سینمایی «مردی که باران را دوست نداشت» با گویندگی ۲۷ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما دوبله شد و برای پخش از شبکه تهران سیما آماده است.
این سینمایی در گونه اکشن و درام، محصول سال ۲۰۲۴ کشور هند است. کریم بیانی مدیریت دوبله این اثر را برعهده داشته و روژین جشنسده صدابردار آن بوده است.
داستان فیلم درباره یک مأمور مخفی است که در جریان آشنایی با دختری بدهکار به یک رباخوار، برای کمک به او وارد ماجرایی پرخطر میشود و درگیر تقابل با گروه رباخوار و اطرافیانش میشود.
این دو اثر هر یک با رویکردی متفاوت، بر مفاهیمی مانند شجاعت، مسئولیتپذیری، حمایت از مظلومان، عدالتخواهی، فداکاری و ایستادگی در برابر سوءاستفاده و بیعدالتی تأکید دارند و بهزودی از شبکههای سه و تهران برای مخاطبان تلویزیون پخش میشوند.