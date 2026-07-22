به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیا افزایش قیمت سوخت می‌تواند کاتالیزوری برای خروج از وابستگی به خودروی شخصی و نوسازی ناوگان فرسوده باشد.

چالش ناترازی و ضرورت بازنگری در الگوی مصرف

افزایش نرخ حامل‌های انرژی، بیش از آنکه صرفاً یک سیاست مالی باشد، زنگ خطری برای ساختار مصرفی کلان‌شهرهاست. ارومیه به عنوان مرکز استانی که با چالش‌های ترافیکی و آلایندگی دست‌وپنج نرم می‌کند، اکنون با فشار مضاعف ناشی از مصرف بی‌رویه سوخت مواجه است. کارشناسان شهری معتقدند تداوم الگوی فعلی مصرف بنزین، نه تنها فشار اقتصادی سنگینی بر خانوار‌ها وارد می‌کند، بلکه تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری را نیز با تهدید جدی رو‌به‌رو کرده است.

ناوگان عمومی؛ حلقه مفقوده در زنجیره جایگزینی

تغییر الگوی سفر، بدون وجود زیرساخت جایگزین، عملاً محکوم به شکست است. واقعیت این است که نمی‌توان شهروندان را به کاهش استفاده از خودروی شخصی تشویق کرد، در حالی که ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی شهر با فرسودگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اکنون بیش از یک ضرورت خدماتی، یک «استراتژی پدافندی» در برابر ناترازی انرژی است. به اعتقاد متخصصان این حوزه، تخصیص درآمد‌های حاصل از مدیریت مصرف سوخت به پروژه‌های نوسازی ناوگان، تنها راهکار خروج از این چرخه معیوب است.

رویکرد مسئولان: ترکیبی از مشوق‌ها و محدودیت‌ها

در همین راستا، مدیران شهری ا با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای تجهیز ناوگان، بر «توزیع عادلانه دسترسی‌ها» تأکید دارند. هدف نهایی، کاهش فاصله زمانی انتظار در ایستگاه‌ها و افزایش ضریب نفوذ حمل‌ونقل عمومی در مناطق پرتردد است. این رویکرد دوگانه (قیمت‌گذاری دستوری و گسترش خدمات رفاهی)، تلاشی است برای گذار از «شهرِ خودرو-محور» به «شهرِ انسان-محور».

چشم‌انداز آینده

اگرچه افزایش قیمت بنزین در کوتاه‌مدت شوکی به سبد هزینه‌ای خانوار‌ها وارد می‌کند، اما در نگاه بلندمدت می‌تواند به عنوان «شوک مثبت» برای تغییر رفتار ترافیکی شهروندان عمل کند. موفقیت این گذار منوط به دو عامل کلیدی است:

۱. شفافیت در اختصاص منابع: بازگشت مستقیم درآمد‌های سوخت به بخش نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی.

۲. هوشمندسازی سیستم تردد:استفاده از تکنولوژی‌های مدیریت ترافیک برای کاهش اتلاف سوخت در گره‌های کور شهری.

در نهایت، ارومیه برای تبدیل شدن به شهری مدرن، ناگزیر از عبور از تقابل «خودروی شخصی و قیمت سوخت» به سمت «استفاده بهینه از ناوگان عمومی یکپارچه» است؛ مسیری که در آن نه تنها جیب شهروندان، بلکه هوای تنفسی شهر نیز حفظ خواهد شد.

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