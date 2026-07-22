مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از اختصاص یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از اختصاص یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی موضوع جزء (۱) ماده ۹۵ قانون بودجه ۱۴۰۵، به استان قم خبرداد و گفت: این منابع با هدف ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و خانگی و توسعه فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، پرداخت خواهد شد.

نیره مظهر با تأکید بر تسریع در معرفی متقاضیان واجد شرایط از سوی نهاد‌های حمایتی و پرداخت به‌موقع تسهیلات توسط بانک‌های عامل، افزود: متقاضیانی که سال گذشته در سامانه «تک» ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

وی جذب منابع یارانه‌ای را یکی از شاخص‌های مهم عملکرد بانک‌های استان دانست و بر ثبت اطلاعات پرداخت تسهیلات در سامانه «تک» برای تخصیص منابع سال‌های آینده تأکید کرد.