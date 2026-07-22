مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: شش واحد صنفی متخلف به دلیل گران‌فروشی و کم‌فروشی در شهرستان خرم‌آباد مهر و موم شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: با هدف اجرای طرح‌های نظارتی، صیانت از حقوق شهروندان و برخورد با تخلفات صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان با حضور کارشناس سازمان تعزیرات حکومتی، از تعدادی از واحد‌های صنفی شامل مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌های سطح شهرستان خرم‌آباد بازدید کردند.

در جریان این بازدیدها، ۶ واحد صنفی متخلف شامل پنج واحد مرغ‌فروشی و یک واحد قصابی به دلیل گران‌فروشی و کم‌فروشی شناسایی و با هماهنگی مرجع قضای مهر و موم شدند. همچنین برای متخلفان پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان با تأکید بر اینکه حفظ حقوق مردم و مقابله قاطع با هرگونه تخلف صنفی را از اولویت‌های خود می‌داند، اعلام کرد با سودجویانی که با گران‌فروشی، کم‌فروشی و تضییع حقوق شهروندان موجب اخلال در بازار و نارضایتی عمومی شوند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی یا سایر موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.