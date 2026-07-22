بر اساس ارزیابی مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی از جمله تحقیق و نوآوری، رویکرد‌های منابع انسانی، دانش‌بنیانی، مسئولیت اجتماعی، مشتری‌مداری و عملکرد تولیدی و اقتصادی تندیس زرین واحد نمونه صنعت و معدن به شرکت دانش بنیان فناپ تکِ خرمشهر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روابط عمومی شرکت فناپ‌تک اعلام کرد: در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، تندیس زرین روز ملی صنعت و معدن به عنوان بالاترین نشان واحد نمونه صنعتی کشور به شرکت دانش‌بنیان فناپ‌تک رسید و این شرکت در جمع برترین واحد‌های صنعتی کشور قرار گیرد.

بر اساس ارزیابی‌های این رویداد، فناپ‌تک به عنوان برگزیده صنایع برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق در تولید انواع مودم، باتری‌های UPS و ... موفق به کسب این عنوان شده است و مدیرعامل این شرکت لوح و تندیس این رویداد ملی را از رئیس‌جمهور، دریافت کرد.

ارزیابی مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی از جمله تحقیق و نوآوری، رویکرد‌های توسعه منابع انسانی، دانش‌بنیانی، ایجاد و توسعه زنجیره ارزش، مسئولیت اجتماعی، مشتری‌مداری و عملکرد تولیدی و اقتصادی این شرکت دانش بنیان را حائز این انتخاب کرده است.

فناپ‌تک با تکیه بر توان متخصصان داخلی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته تولید در کارخانه‌های خرمشهر و دامغان، در حوزه طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک فعالیت می‌کند و طی سال‌های اخیر، با پیشرفت سبد محصولات، افزایش ظرفیت تولید و بومی‌سازی فناوری، نقش مؤثری در توسعه صنعت الکترونیک کشور و نیز اشتغال در خرمشهر ایفا کرده است.

سرمایه‌گذاری فناپ‌تک در خرمشهر، علاوه بر افزایش توان تولید داخلی و بومی‌سازی محصولات دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای دانش فنی نیرو‌های بومی، سهم قابل توجهی در رشد صنعت الکترونیک کشور و شکوفایی ظرفیت‌های استان خوزستان داشته است.

عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۴ نیز بیانگر روند رو‌به‌پیشرفت آن در شاخص فروش است. میزان فروش شرکت فناپ تک از ۱۵ هزار و ۲۱۷ میلیارد ریال در سال مالی گذشته به ۲۶ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۷۲.۵ درصدی شاخص فروش است. همچنین این شرکت در رتبه بندی شرکت‌های برتر کشور، در سال گذشته رتبه ۲۷۸ را کسب نموده است.

کسب تندیس زرین روز ملی صنعت و معدن و عنوان واحد نمونه صنعتی، گواهی بر مسیر رو به ارتقاء فناپ‌تک در پیشرفت تولید دانش‌بنیان، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و پیشرفت ظرفیت‌های تولید داخلی است؛ مسیری که با اتکا به سرمایه انسانی متخصص و نگاه نوآورانه، این شرکت را به یکی از بازیگران اثرگذار صنعت الکترونیک کشور تبدیل کرده است.

در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی و صنعتگران، از واحد‌های نمونه صنعتی کشور تجلیل شد.