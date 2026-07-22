به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، در این عملیات که با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش حوادث و نوسازی زیرساخت‌های فاضلاب آغاز شده است ۲۳۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن با قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر در حدفاصل چهارراه شهدای ارتش تا چهارراه شریعتی خمینی‌شهر اجرا می‌شود.

با بهره‌برداری از این طرح که اجرای آن ۹ ماه به‌طول می‌انجامد، ظرفیت انتقال فاضلاب در این محدوده افزایش یافته و احتمال وقوع شکستگی و حوادث ناشی از فرسودگی شبکه کاهش می‌یابد.