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به مناسبت گرامیداشت روز قلم و با هدف پاسداشت نویسندگان و فعالان عرصه نشر، آیین استانی «سرِ قلم سلامت» به میزبانی قائمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،به مناسبت گرامیداشت روز قلم و با هدف پاسداشت نویسندگان و فعالان عرصه نشر، آیین استانی «سرِ قلم سلامت» به میزبانی قائمشهر برگزار شد. در این مراسم از نویسندگانی که آثارشان بیشترین میزان امانت را در کتابخانههای عمومی مازندران داشته است، تجلیل به عمل آمد.
همزمان با سراسر کشور، محفل صمیمی اهالی قلم و اندیشه مازندران در کتابخانه عمومی مرحوم جمشید احمدی قائمشهر برپا شد. این رویداد فرهنگی که با عنوان «سرِ قلم سلامت» و به همت ادارهکل کتابخانههای عمومی استان برگزار گردید، میزبان جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و فرهیختگان حوزه کتاب و نشر بود.
در این آیین، با تأکید بر نقش کلیدی مطالعه در ارتقای سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی، از نویسندگانی تجلیل شد که آثارشان در یک سال گذشته، بیشترین استقبال را از سوی اعضای کتابخانههای عمومی استان داشته و بالاترین آمار امانت را به خود اختصاص داده است. این نوع انتخاب نشاندهنده پیوند عمیق میان تولیدات فکری نویسندگان بومی و ذائقه مخاطبان و کتابخوانان مازندرانی است.