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اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به ۱۵ پرونده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی رسیدگی این مسائل را رفع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مشکلات در زمینه بانکی و تسهیلات، گمرک، تأمین اجتماعی، محیط زیست، مدیریت مصرف و ناترازی انرژی بود .
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، خواستار تسریع در رفع موانع تولید، ایجاد آرامش در فضای کسبوکار و فراهمسازی بستر مناسب برای رونق سرمایهگذاری و اشتغال شد.
حمید دهرویه، معاون امور اقتصادی استاندار سمنان هم اعلام کرد: ۱۸ مصوبه کارگشا برای رفع مشکلات و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی به تصویب رسید که در زمینه تقویت تولید، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و ایجاد امید برای توسعه پایدار و افزایش فرصتهای اشتغال در استان سمنان است .