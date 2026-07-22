اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به ۱۵ پرونده مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی رسیدگی این مسائل را رفع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مشکلات در زمینه بانکی و تسهیلات، گمرک، تأمین اجتماعی، محیط زیست، مدیریت مصرف و ناترازی انرژی بود .

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، خواستار تسریع در رفع موانع تولید، ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال شد.

حمید دهرویه، معاون امور اقتصادی استاندار سمنان هم اعلام کرد: ۱۸ مصوبه کارگشا برای رفع مشکلات و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به تصویب رسید که در زمینه تقویت تولید، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و ایجاد امید برای توسعه پایدار و افزایش فرصت‌های اشتغال در استان سمنان است .