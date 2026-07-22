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معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از آغاز پیشفروش بلیت ناوگان زمینی اربعین خبر داد و گفت: برای نخستینبار، سکوهای ویژه استان کرمان در تمامی پایانههای مرزی برای رسیدگی به مشکلات زائران مستقر میشود و خدمات حملونقل و اسکان رایگان نیز در مرز شلمچه به زائران کرمانی ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رحمان جلالی در گفتوگو با رادیو کرمان و در تشریح مصوبات هفتمین جلسه ستاد اربعین استان اظهار کرد: پیشفروش بلیت ناوگان حملونقل زمینی اربعین با نرخهای مصوب از طریق سایتهای تعیینشده آغاز شده و زائران میتوانند بلیت خود را بهصورت اینترنتی تهیه کنند.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی راهآهن استان، یک رام قطار به ظرفیت حملونقل زائران کرمانی افزوده شده است که هشتم مرداد به مقصد خرمشهر اعزام و شانزدهم مرداد نیز به کرمان بازخواهد گشت.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به برنامهریزی برای حملونقل هوایی زائران گفت: تلاش شده است از هفته آینده پروازهایی از کرمان به مقصد نجف و بغداد برقرار شود که زمان آغاز فروش بلیت این پروازها از طریق سایتهای معتبر اطلاعرسانی خواهد شد.
جلالی همچنین از استقرار سکوهای ویژه استان کرمان در تمامی پایانههای مرزی برای نخستینبار خبر داد و گفت: این سکوها با هدف رسیدگی به مشکلات احتمالی زائران کرمانی و ارائه خدمات لازم در مرزها فعال خواهند بود.
وی افزود: در مرز شلمچه نیز خدمات رایگان حملونقل و اسکان برای زائران کرمانی پیشبینی شده است تا روند تردد و حضور آنان در مسیر زیارت تسهیل شود.