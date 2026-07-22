شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، خواستار تحقیق فوری و مستقل درباره گزارش‌های مربوط به کشته شدن اعضای یک خانواده فلسطینی در غزه و اقدام قاطع جامعه جهانی برای حمایت از غیرنظامیان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در این نامه که به امضای «محمد عظمی عبد الحمید» رئیس ماپیم رسیده است، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن اعضای خانواده «المصری» در حمله‌ای در نوار غزه، از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته شده است در صورت تأیید این گزارش‌ها، تحقیقات بین‌المللی مستقلی را برای بررسی این حادثه آغاز کنند.

ماپیم در این نامه تأکید کرده است که جامعه جهانی نباید در برابر تکرار کشته شدن غیرنظامیان در غزه تنها به ابراز نگرانی بسنده کند و خواستار پاسخگویی عاملان این حملات بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌المللی شده است.

این سازمان همچنین بر ضرورت برقراری فوری و دائمی آتش‌بس در سراسر نوار غزه، تضمین دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه شامل غذا، آب، دارو، سوخت و خدمات درمانی، حمایت بین‌المللی از غیرنظامیان و توقف حملات علیه اهداف غیرنظامی تأکید کرده است.

در بخش دیگری از این نامه، از سازمان ملل خواسته شده است از سازوکار‌های قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به اتهامات مربوط به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت حمایت کرده و با هرگونه مصونیت از مجازات مقابله کند.

رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی در پایان این نامه تصریح کرده است که عدالت نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود و جامعه جهانی باید با اقدام مؤثر، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.