سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا گفت: با تخریب و قلع و قمع ۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان، بیش از ۵۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن بنائیان با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حفظ اراضی کشاورزی و عمل به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری این زمین‌ها، ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستا‌های یوسف رضا، چالتاسیون و دهماسین از توابع بخش مرکزی پیشوا شناسایی و با تشکیل پرونده تخلف، به دستور مقام قضایی این تغییر کاربری تخریب و قلع و قمع شد.

وی افزود: این ساخت و ساز‌های غیرمجاز شامل دیوارکشی، محوطه سازی و احداث بنا بود که با حضور عوامل اجرایی جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و نماینده دادستان تخریب شد و ۵۴ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی آزادسازی شد.

بنائیان با تأکید بر این که هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ کاربریی اراضی کشاورزی ممنوع است از مردم خواست تا پیش از هر گونه معامله اراضی کشاورزی، وضعیت ملک را از جهاد کشاورزی استعلام کنند تا دچار خسارت نشوند. پیشوا بیش از ۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد. شهرستان پیشوا ۱۶۰هزار نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.