حضور گسترده مردم ولایت‌مدار بوکان در میدان دفاع از وطن و همراهی با هم میهنان جنوب در یکصد و چهل و سومین شب نیز ادامه داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایت‌مدار، بصیر و همیشه در صحنه بوکان به همراه مسئولان شهرستان با حضور گسترده و پرشور خود در میدان فرمانداری، بار دیگر صحنه‌ای ماندگار از همبستگی ملی، دفاع از وطن و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی هم صدا با استقامت و دلاوری‌های هم میهنانمان در جنوب کشور را رقم زدند.

حضور پرشور مردم بوکان در این اجتماع، بار دیگر نشان داد که ملت ایران در مقاطع حساس، با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با انسجام و همدلی در صحنه حضور یافته و با حفظ وحدت و وفاق ملی، از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عزت و سربلندی میهن اسلامی دفاع خواهند کرد.