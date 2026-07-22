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در حالی که بیش از ۱۹ هزار جوان در آذربایجانغربی متقاضی دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج هستند، آمارها نشان میدهد تا پایان خردادماه تنها ۲۵ درصد از این متقاضیان موفق به دریافت وام شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با تشریح وضعیت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سال جاری گفت: بر اساس آمارهای دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، از ۱۹ هزار و ۶۴۵ متقاضی معرفیشده به بانکها، تا پایان خردادماه تنها برای ۵ هزار و ۱۳ پرونده تسهیلات پرداخت شده است.
حسین شریزاده، با بیان اینکه این میزان پرداخت نسبت به سال گذشته رشد داشته است، افزود: با این وجود، هماکنون ۱۴ هزار و ۶۳۲ متقاضی همچنان در صف انتظار قرار دارند.
او در خصوص رفع این چالش افزود: طبق هماهنگیهای صورتگرفته با شورای هماهنگی بانکهای استان، قول مساعد برای پرداخت سریعتر این تسهیلات اخذ شده است تا جوانان در کمترین زمان ممکن از این حمایت مالی بهرهمند شوند.
معاون امور جوانان استان در پایان با تأکید بر محدودیت منابع، خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افزایش سهمیه تخصیصی توسط بانک مرکزی، شاهد رشد درصد برخورداری جوانان استان از تسهیلات ازدواج در ماههای آتی باشیم.