بارندگی‌های شدید، سیلاب و رانش زمین در استان‌های کوهستانی شمال ویتنام تاکنون دست‌کم ۶ کشته، ۲ مفقود و ۱۰ زخمی بر جای گذاشته و خسارت‌های اقتصادی آن به حدود ۴۴۳ میلیارد دونگ، معادل نزدیک به ۱۷ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، استان «لای چائو» بیشترین خسارت را متحمل شده است. وقوع سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین، ۸۹۹ خانوار شامل بیش از ۴ هزار و ۲۶۰ نفر را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش مقام‌های محلی، ۲۸ خانه به طور کامل تخریب و ۲۲۴ واحد مسکونی دیگر آسیب دیده‌اند. همچنین بیش از ۴۰۸ هکتار از شالیزار‌ها و زمین‌های کشاورزی از بین رفته و زیرساخت‌ها و بخش دامپروری نیز خسارت‌های گسترده‌ای دیده‌اند.

کارشناسان هواشناسی، بارش‌های بی‌سابقه و تداوم آن طی هفته‌های گذشته را عامل اصلی این حوادث می‌دانند. به گفته مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی و آب‌شناسی ویتنام، از ابتدای ماه ژوئن تاکنون در استان‌های شمال‌غربی این کشور، تنها پنج روز بدون بارندگی ثبت شده و بارش‌های مستمر موجب اشباع کامل خاک و افزایش خطر رانش زمین شده است.

به گفته مسئولان هواشناسی، در منطقه «موئونگ تان» تنها طی بیش از ۲۴ ساعت، بیش از ۲۶۲ میلی‌متر باران باریده که به عنوان عامل نهایی وقوع رانش گسترده زمین شناخته می‌شود.

مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی ویتنام هشدار داده است که تا پایان هفته، بارش‌های پراکنده و گاه شدید در شمال این کشور ادامه خواهد داشت و خطر وقوع سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین، به‌ویژه در استان‌های کوهستانی لای چائو، سون لا، لائو کای، دین‌بین، توین کوانگ و کائو بانگ همچنان در بالاترین سطح قرار دارد.