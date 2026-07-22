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کتاب «رحمت واسعه خدا؛ حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)» به همت نشر راسخون منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اثر حاضر که ثمرهی تأملاتِ مستمر و یادداشتهای پژوهشی مؤلف در دهههای اخیر است، با بازنگری و تنظیمی دقیق، در قالب شش فصلِ موضوعی تدوین شده تا سیمای نورانی امام حسین (ع) را از منظر «رحمت واسعه الهی» و با تکیه بر غنای متون اصیل اسلامی به تصویر بکشد.
نویسنده در این اثر با استناد به آیات قرآن کریم، روایات معتبر، منابع تاریخی، آرای عالمان شیعه و حکایات مستند، کوشیده است ابعاد گوناگون شخصیت و جایگاه حضرت سیدالشهدا (ع) را تبیین کرده و این حقیقت را برای مخاطب روشن سازد که امام حسین (ع)، رحمت واسعه الهی است.
ساختار این کتاب در شش فصل تدوین شده است که عناوین آن عبارتند از: «سید شهیدان»، «شفاجویان»، «رستگاران»، «سوگواران»، «خاکساران» و «شاعران».
مباحث اصلی مطرحشده در این اثر شامل موارد زیر است:
- فضائل حضرت سیدالشهدا (ع)
- آثار و برکات تربت مطهر
- جایگاه زیارت و زیارت عاشورا
- فلسفه عزاداری
- سیره عالمان شیعه در سوگواری
- جلوههای ارادت شاعران به آن حضرت
مطالب این کتاب برگرفته از یادداشتهای آیتالله العظمی کریمی جهرمی است که طی سالیان متمادی در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و در مناسبتها و اوقات مختلف به نگارش درآمده و اکنون پس از تنظیم و بازنگری، در قالب کتابی مستقل به جامعه علمی و دینی تقدیم شده است.
مطالعه این اثر به عموم علاقهمندان به معارف حسینی، بهویژه وعاظ، مبلغان، مداحان و پژوهشگران فرهنگ عاشورا، پیشنهاد میشود.
علاقهمندان جهت تهیه این کتاب میتوانند به نشانی و آی دی ذیل مراجعه کنند.
https://payping.ir/d/SewY و @ersale_ketab