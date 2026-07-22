نشست رسمی هیئت‌های عالی رتبه ایران و پاکستان به ریاست اسکندر مؤمنی و سید محسن نقوی، وزیران کشور دو کشور در اسلام‌آباد برگزار شد؛ نشستی که محور آن توسعه همکاری‌های اقتصادی، تسهیل تجارت، ارتقای امنیت مرزی و مقابله با تهدیدهای امنیتی و تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل میان تهران و اسلام‌آباد بود.

تفاهم ایران و پاکستان برای تسریع تجارت و مقابله با تهدید‌ها

تفاهم ایران و پاکستان برای تسریع تجارت و مقابله با تهدید‌ها

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این نشست، دو طرف بر ضرورت ایجاد تحرک تازه در مناسبات اقتصادی تأکید کرده و راهکار‌های افزایش مبادلات تجاری، تسهیل تردد کامیون‌های ترانزیتی و رفع موانع موجود در مسیر تجارت دوجانبه را بررسی کردند.

همچنین بر توسعه فعالیت‌های تجاری در گذرگاه‌های مرزی، به ویژه مرز ریمدان ـ گبد، به‌عنوان یکی از اولویت‌های همکاری مشترک تأکید شد.

یکی از محور‌های اصلی مذاکرات، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌های ریلی در امتداد مرز مشترک بود. طرف ایرانی با اشاره به پیشرفت اجرای خط آهن تا نزدیکی مرز میرجاوه، خواستار تسریع اقدامات پاکستان برای بهسازی مسیر ریلی منتهی به مرز تفتان شد تا زمینه افزایش مبادلات بازرگانی میان دو کشور فراهم شود.

در بخش دیگری از گفتگوها، همکاری‌های اقتصادی فراتر از تجارت مرزی نیز مورد توجه قرار گرفت. موضوعاتی همچون گسترش روابط بانکی، همکاری در بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیت کریدور‌های ترانزیتی منطقه و تشکیل سازوکار مشترک برای پیگیری مسائل تجاری از جمله محور‌های مطرح‌شده بود.

همچنین دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها برای نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد تأکید کردند.

همکاری در حوزه دام و فرآورده‌های دامی نیز از دیگر موضوعات نشست بود. طرف ایرانی آمادگی خود را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله سردخانه و کشتارگاه در مناطق مرزی اعلام کرد و طرف پاکستانی نیز از بررسی راهکار‌های تسهیل صادرات رسمی دام زنده به ایران خبر داد.

بخش مهم دیگری از مذاکرات به مسائل امنیتی اختصاص داشت. تهران و اسلام‌آباد بر ضرورت هماهنگی نزدیک‌تر برای مقابله با تروریسم، مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان و جلوگیری از فعالیت گروه‌های ناامن کننده در مرز‌های مشترک تأکید کردند و خواستار همکاری گسترده‌تر میان نهاد‌های مسئول دو کشور شدند.

در پایان این نشست، دو طرف درباره گشایش معبر جدید مرزی کوهک ـ چدگی، توسعه مبادلات در مرز ریمدان ـ گبد، فعال سازی خطوط ریلی مرزی و پیگیری عملیاتی شدن مسیر دریایی چابهار ـ گوادر به توافق رسیدند و بر این باور ند که با اجرای این اقدامات، ظرفیت تجارت میان ایران و پاکستان می‌تواند در سال‌های آینده به شکل قابل توجهی افزایش یابد.