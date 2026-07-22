مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از برنامه‌ریزی برگزاری جشنواره تابستانی خبر داد و گفت: افزایش پروازها، ارائه تسهیلات خرید و سفر، طراحی مشوق‌های جذاب و ایجاد هماهنگی مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات اعتباری، از محور‌های جشنواره است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست با اعضای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، گفت: بازار‌ها مهم‌ترین پیشران اقتصاد کیش هستند و تداوم فعالیت آنها، حتی در شرایط دشوار، نقش مهمی در حفظ پویایی و سرزندگی جزیره دارد.

او افزود: فعالان اقتصادی کیش در ماه‌های گذشته، شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌اند و سازمان منطقه آزاد کیش وظیفه دارد ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود را برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکار‌ها به کار گیرد.

جشنواره تابستانی در مسیر اجرا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: با همراهی بخش خصوصی، حضور گردشگران در کیش افزایش یابد و منابع حاصل از تسهیلات و مشوق‌ها به شکل مستقیم در بازار‌ها و مراکز خدماتی کیش هزینه شود.

کبیری با اشاره به تأثیر تسهیلات خرد بر افزایش فروش کالا و خدمات در سال گذشته، گفت: تجربه پارسال نشان داد ارائه تسهیلات خرید و سفر، با برخورداری از جامعه مخاطب گسترده، می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد و به گردش دوباره منابع در اقتصاد جزیره کمک کند.

او افزود: مذاکره برای ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، ساکنان، کارکنان و گردشگران انجام شده است و تلاش می‌کنیم بسته‌ای منسجم برای حمایت هم‌زمان از کسب‌وکار‌ها و افزایش تقاضا در بازار‌های جزیره اجرا شود.

ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری سه‌روز میز خدمت با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کیش خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند در این مدت برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، از جمله سرمایه در گردش و تسهیلات مرتبط با اشتغال و نیروی انسانی، اقدام کنند.

او افزود: مبلغ تسهیلات ممکن است همه نیاز‌های یک واحد اقتصادی را پوشش ندهد، اما می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری کسب‌وکار‌ها را تأمین کند و فشار مالی موجود را کاهش دهد.

پیگیری مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی

محمد کبیری با اشاره به پیگیری مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی، گفت: شرایط ویژه اقتصاد کیش در جلسه‌های مختلف با مسئولان مرتبط تشریح شده و تسهیل فرایند‌ها و فراهم شدن امکان همراهی بیشتر با کسب‌وکار‌های جزیره را به‌طور مستمر دنبال می‌کنیم.

او افزود: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در سطح ملی و استانی انجام شده است تا درخواست‌های فعالان اقتصادی در چارچوب ضوابط قانونی و با توجه به شرایط ویژه کیش بررسی شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه اقتصاد کیش به گردشگری و بازار وابسته است، گفت: کاهش ورود مسافر، آثار مستقیم و گسترده‌ای بر فروش واحد‌های تجاری، فعالیت مجموعه‌های خدماتی و معیشت خانواده‌های ساکن در کیش می‌گذارد و شرایط کیش باید با نگاهی ویژه بررسی شود.

همراهی مالکان و مستأجران برای حفظ بازار‌ها

محمد کبیری، تعامل و همراهی مالکان و مستأجران واحد‌های تجاری را از عوامل مؤثر در حفظ پایداری بازار‌ها دانست و گفت: ایجاد توافق‌های متناسب با شرایط اقتصادی، تعدیل زمان‌بندی پرداخت‌ها و در نظر گرفتن فرصت بیشتر برای مستأجران می‌تواند به تداوم فعالیت واحد‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بازار کمک کند.

او از همراهی بخشی از مالکان واحد‌های تجاری در ماه‌های گذشته قدردانی کرد و افزود: همراهی‌ها نقش مهمی در حفظ فعالیت کسب‌وکار‌ها و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های اقتصادی داشته است.

کاهش تعرفه‌ها برای حمایت از واردکنندگان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، مبنای محاسبه‌های گمرکی، بخشی از تعرفه‌های سازمان کاهش یافته است تا فشار کمتری به واردکنندگان و فعالان اقتصادی وارد شود.

محمد کبیری، افزود: کاهش تعرفه‌ها اگرچه درآمد سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در شرایط فعلی، سازمان نیز باید بخشی از فشار اقتصادی را تحمل کند و در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

او استفاده از ظرفیت کالا‌های ملوانی را فرصتی جدید برای اقتصاد کیش برشمرد و گفت: بهره‌گیری مؤثر از این امکان می‌تواند ارزش اقتصادی قابل‌توجهی برای بازار‌های کیش ایجاد کند و تحقق آن به آموزش، سرمایه‌گذاری و حضور جدی فعالان بخش خصوصی نیاز دارد.

تسهیل ارسال کالا از کیش

محمد کبیری، افزود: فعالان بازار باید بتوانند کالا‌های خود را با فرایندی آسان‌تر برای مشتریان در شهر‌های دیگر ارسال کنند.

او تأکید کرد: اجرای طرح‌های مناسب می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای فروش غیرحضوری، توسعه بازار و دسترسی فعالان اقتصادی کیش به مشتریان خارج از جزیره ایجاد کند.

مسکن کارکنان و اسکان کارگری

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: طرح مسکن خدمت برای معلمان، کارکنان حوزه بهداشت، نیرو‌های خدماتی و برخی گروه‌های هدف در حال پیگیری است و بخشی از ظرفیت آن نیز با مشورت تشکل‌ها و جوامع صنفی به کارکنان کسب‌وکار‌ها اختصاص خواهد یافت.

او افزود: برای اسکان کارگری نیز چند قطعه زمین و الگو‌های مختلف اجرایی، از جمله اجاره بلندمدت، مشارکت سرمایه‌گذاران و اجرای طرح به روش BOT، پیش‌بینی شده است.

محمد کبیری از تشکل‌ها و جوامع صنفی خواست پیشنهاد‌های اجرایی خود را در این زمینه ارائه کنند و گفت: اولویت سازمان این است که بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در اجرای این طرح‌ها مشارکت فعال داشته باشند و منافع آن نیز به جامعه هدف برگردد.

هشدار درباره آثار اقتصادی اخبار نادرست

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نسبت به آثار اقتصادی انتشار اخبار نادرست و تأییدنشده درباره کیش هشدار داد و گفت: مطالبه‌گری و بیان مشکلات، حق فعالان اقتصادی است؛ اما انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره شرایط کیش می‌تواند گردشگران را از سفر به کیش منصرف کند و خسارت بیشتری به کسب‌وکار‌ها وارد کند.

او افزود: تصویری که از کیش در افکار عمومی شکل می‌گیرد، مستقیم بر تصمیم مسافران و آمار فروش بازار‌ها اثر می‌گذارد و انتشار اخبار باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و استناد به منابع معتبر انجام شود.

تأکید بر هم‌افزایی سازمان و بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: ظرفیت‌های سازمان در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی، گردشگری و مسکن برای حمایت از کسب‌وکار‌ها به‌کار گرفته می‌شود و پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی نیز با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: بازگشت رونق به بازار‌های کیش، احیای تصویر مثبت کیش و برگزاری موفق جشنواره تابستانی، به همراهی و هم‌افزایی سازمان، فعالان اقتصادی، تشکل‌های صنفی و مجموعه‌های خدماتی نیاز دارد.