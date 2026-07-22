در جریان بازرسی‌های بهداشتی از یک انبار مواد غذایی در شهرستان فیروزکوه، بیش از ۸۷۰ کیلوگرم اقلام تاریخ‌مصرف‌گذشته و ناسالم شناسایی و توقیف شد. این اقدام با هدف صیانت از سلامت شهروندان و پیشگیری از عرضه مواد غذایی غیربهداشتی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این گشت مشترک، وضعیت بهداشت محیط، نحوه نگهداری مواد غذایی و رعایت ضوابط بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت که در جریان بازرسی، بیش از ۸۷۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته و ناسالم شناسایی شد. این اقلام مطابق ضوابط بهداشتی توقیف و از چرخه مصرف خارج شد.

همچنین به دلیل مشاهده نواقص و تخلفات بهداشتی، اخطار کتبی بهداشتی برای مسئول انبار صادر شد.

این نظارت‌ها با هدف حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.