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کاروان بزرگ خادمان زائران اربعین حسینی از بابل به کربلای معلی اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، کاروان عظیم خادمان موکب فاطمهالزهرا (س) شهرستان بابل برای برپایی ایستگاههای پذیرایی و اسکان، راهی دیار عاشقان، کربلای معلی شد.
مسئول موکب فاطمهالزهرا (س) بابل، در حاشیه مراسم بدرقه این خادمان با اشاره به شور و اشتیاق وصفناپذیر مردم ولایتمدار بابل برای خدمت به زائران پیادهروی اربعین گفت: امسال نیز به لطف عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) و همراهی خیرین و مردم شریف بابل، بیش از ۳۰۰ نفر از خادمان آقا اباعبدالله الحسین (ع) در قالب تیمهای تخصصی به عراق اعزام شدند تا بخشی از بار خدمترسانی به زائران عزیز را بر دوش کشند.
طبرستانی، افزود: این موکب که سالهاست با تکیه بر کمکهای مردمی فعالیت میکند، امسال با برنامهریزیهای دقیقتر و توان عملیاتی بالاتر، در محورهای اسکان، تغذیه و خدمات فرهنگی فعالیت خواهد داشت.
وی گفت: تمامی این ۳۰۰ خادم با طی کردن مراحل گزینشی و آموزشی، آمادهاند تا با بهترین کیفیت به زائران پیادهروی اربعین که از ملیتهای مختلف در این همایش عظیم جهانی شرکت میکنند، خدمترسانی کنند.
طبرستانی با بیان اینکه خدمت به زائران پیادهروی اربعین، افتخاری است که نصیب خادمان شده است، تصریح کرد: فعالیتهای موکب فاطمهالزهرا (س) بابل در کربلا تنها محدود به تأمین وعدههای غذایی نبوده و برنامههای متنوع فرهنگی شامل برپایی نماز جماعت، برگزاری حلقههای معرفت و پاسخگویی به مسائل شرعی نیز در دستور کار قرار دارد.
مسئول موکب فاطمهالزهرا (س) بابل در پایان ضمن تقدیر از زحمات تمامی خیرین، نهادهای همکار و بهویژه خادمانی که داوطلبانه در این مسیر گام بردارند، تأکید کرد: امیدواریم با دعای خیر مردم، بتوانیم امانتداران خوبی برای کمکهای مردمی باشیم و نقشی هرچند کوچک در برگزاری باشکوهتر آیین بزرگ اربعین حسینی ایفا کنیم.
گفتنی است، کاروان خادمان بابل پس از استقرار در محل موکب در شهر کربلا، فعالیت رسمی خود را از روزهای آینده آغاز خواهند کرد.