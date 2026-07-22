



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،پاکباز اظهار کرد: اردوی جهادی دامپزشکی با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و حفظ سرمایه دامداران در بخش سومار برگزار شد. وی افزود: در این طرح، دام‌های سبک علیه بیماری آبله و سگ‌های گله علیه بیماری هاری در روستاهای کله‌جوب، شتران، نی‌پهن، ممر۲ و ممر۳ واکسینه شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قصرشیرین ادامه داد: همچنین سم مورد نیاز برای مقابله با انگل‌های خارجی بین دامداران منطقه توزیع شد تا روند کنترل بیماری‌ها و ارتقای بهداشت دام با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

پاکباز با اشاره به گرمای شدید هوا در بخش سومار، از تلاش جهادی و بی‌وقفه همکاران واحد مبارزه اداره دامپزشکی شهرستان قصرشیرین در اجرای این عملیات قدردانی کرد و بر تداوم خدمات دامپزشکی در مناطق مرزی تأکید کرد.