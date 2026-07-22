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اهدای اعضای بدن پرستار بیمارستان غرضی اصفهان شوق لبخند را برلبنان بیماران نیازمند عضو بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی نوریان پرستار ۳۳ ساله بخش مراقبتهای ویژه اتاق عمل بیمارستان غرضی اصفهان که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود بااهدای اعضای حیاتی اش امید تازهای را در کالبد بیمار نیازمند دمید و مسیر خدمت را تا لحظه آخر زندگی با فداکاری به پایان رساند.
این پرستار اصفهانی که سالها در خط مقدم سلامت جامعه مشغول فعالیت بود، به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد و تیم پزشکی پس از تأیید نهایی مرگ مغزی و با رضایت کتبی خانواده روند اهدای عضو را آغاز کردند.
اعضای اهدایی شامل قلب، کبد، کلیهها و قرنیهها با تلاش تیم پیوند در مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان به بیماران در فهرست انتظار پیوند اهدا شد.