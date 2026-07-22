به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رحیم شوقی گفت: عملیات مرمت و بازسازی بنای تاریخی شهرداری رشت با رعایت کامل استاندارد‌های حفاظت از آثار تاریخی و بهره گیری از مصالح و روش‌های اصولی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، با صرف ۴۰ میلیارد تومان هزینه به پایان رسید.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این ساختمان تاریخی پس از بهره برداری، در مراسم سالگرد صدسالگی اش به بهره برداری خواهد رسید، افزود: در آیین بهره برداری از این بنای تاریخی با کاربری موزه، مردم و علاقمندان می‌توانند از این اثر تاریخی بازدید کنند.

شهردار رشت گفت: برای اجرایی شدن کاربری موزه، کارگروهی متشکل از نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است تا نحوه استفاده بهینه از فضا، چیدمان موزه و محتوای نمایشگاهی این بنای تاریخی و اصیل را به صورت کارشناسی شده طراحی کنند.

زمان برگزاری مراسم رسمی افتتاح ساختمان تاریخی شهرداری رشت اطلاع رسانی می‌شود.