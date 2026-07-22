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سنگاپور با هشدار نسبت به افزایش تهدیدهای سایبری و گسترش استفاده از هوش مصنوعی در عرصههای نظامی، از برنامه خود برای تقویت همکاریهای سایبری در آسهآن و تدوین چارچوبهای مشترک امنیت دیجیتال خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «جوزف لیونگ» دبیر دائمی وزارت دفاع سنگاپور، در چهارمین همایش دفاع دیجیتال در سنگاپور گفت فناوری دیگر تنها یک ابزار نیست، بلکه به بازیگری مستقل در عرصه امنیت تبدیل شده و این تحول، زمینهساز ظهور سلاحهای دیجیتال قدرتمندتر در شرایطی از بیثباتی و رقابت فزاینده جهانی شده است.
وی با اشاره به پیشرفت سریع هوش مصنوعی، بهویژه سامانههای هوش مصنوعی عاملمحور (Agentic AI)، افزود این فناوریها اکنون قادرند با سرعت و مقیاسی فراتر از توان انسان، دادهها را تحلیل، تصمیمگیری و عملیات را اجرا کنند.
دبیر دائمی وزارت دفاع سنگاپور اعلام کرد این کشور به عنوان رئیس نشست وزیران دفاع آسهآن (ADMM) در سال ۲۰۲۷، برای اجرای مشترک ۱۱ هنجار سازمان ملل در زمینه رفتار مسئولانه دولتها در فضای سایبری با کشورهای عضو این اتحادیه همکاری خواهد کرد.
سنگاپور همچنین از برگزاری نخستین رزمایش منطقهای سایبری آسهآن همزمان با پنجمین همایش دفاع دیجیتال خبر داد؛ رزمایشی که با هدف تقویت همکاری عملی کشورهای منطقه در مقابله با تهدیدهای سایبری برگزار خواهد شد.
وی هشدار داد انتشار اطلاعات نادرست و عملیاتهای نفوذ اطلاعاتی به ابزاری برای تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد شکاف در جوامع تبدیل شده و مرز میان صلح و جنگ، نظامی و غیرنظامی و همچنین بازیگران دولتی و غیردولتی بیش از گذشته کمرنگ شده است.
چهارمین همایش دفاع دیجیتال با حضور بیش از ۳۰۰ مقام دفاعی، پژوهشگر و کارشناس از ۳۵ کشور در مرکز همایشهای رافلز سیتی سنگاپور برگزار شد.