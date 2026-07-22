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مدیر جامعه مدینةالعلم اسلامآباد گفت: انس و پیوند عمیق رهبر شهید با قرآن کریم از مهمترین میراث فکری رهبر شهید بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام سید محمد نجفی، گفت: رهبر شهید با سیره و مجاهدت خود، الگویی ماندگار از تمسک به قرآن، وحدت امت اسلامی، شجاعت و دفاع از عزت اسلام بر جای گذاشت که پاسداری و انتقال آن به نسلهای آینده، وظیفهای همگانی است.
وی در ادامه، حضور در آیین باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید را لطف و توفیقی بزرگ از سوی خداوند دانست و اظهار کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم، نشاندهنده جایگاه کمنظیر رهبر شهید در دلهای مؤمنان بود. مردم با چشمانی اشکبار و با پیمودن کیلومترها مسیر، عشق و وفاداری خود را به ایشان به نمایش گذاشتند. از مسجد مقدس جمکران تا اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، جمعیت عظیم شرکتکننده در مراسم تشییع و نماز، صحنهای تاریخی و فراموشنشدنی را رقم زده بود.
این روحانی پاکستانی با اشاره به نقش برجسته رهبر شهید در تقویت همبستگی جهان اسلام، اظهار داشت: شخصیت و اندیشه رهبر شهید، بهویژه در پاکستان و دیگر جوامع اسلامی، نقش مهمی در تحکیم وحدت امت اسلامی ایفا کرد. ایشان با سیره و اندیشه خود نشان دادند که عزت، اقتدار و سربلندی اسلام تنها در سایه تمسک به قرآن کریم و پیروی از آموزههای نورانی اهلبیت (ع) تحقق مییابد.
وی در بیان احساسات خود، به شعری که مرحوم کوثر نیازی در رحلت حضرت امام خمینی (ره) قرائت کرده بود، اشاره کرد و گفت: «حال ما در هجر رهبر کمتر از یعقوب نیست او پسر گمکرده بود، ما پدر گمکردهایم»
وی افزود: امروز این شعر بیش از هر زمان دیگری درباره رهبر شهید مصداق دارد. همه ما احساس میکنیم پدری دلسوز و تکیهگاهی بزرگ را از دست دادهایم. هرچند رحلت حضرت امام خمینی (ره) طبیعی بود، اما خداوند متعال رهبر شهید را همراه با اعضای خانوادهشان به مقام والای شهادت مفتخر ساخت.
مدیر جامعه مدینةالعلم اسلامآباد با استناد به فرمایش پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «الإسلام یعلو ولا یُعلی علیه»، تصریح کرد: رهبر شهید با سراسر زندگی، مجاهدت و شهادت خود، حقیقت این سخن نبوی را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که اسلام همواره سرافراز خواهد ماند و هر زمان که دین الهی به ایثار و فداکاری نیاز داشته باشد، پیروان مکتب اهلبیت (ع) آماده تقدیم بزرگترین جانفشانیها خواهند بود.
وی در ادامه با تبیین مهمترین میراث فکری رهبر شهید گفت: نخستین و برجستهترین میراث ایشان، انس و پیوند عمیق با قرآن کریم بود. اگر امت اسلامی همین ویژگی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد و ارتباط خود را با کلام وحی استوار سازد، قرآن کریم میتواند در همه عرصههای فردی و اجتماعی، راهگشا و زمینهساز عزت، پیشرفت و کامیابی مسلمانان باشد.
حجتالاسلام سید محمد نجفی در ادامه سخنان خود، وحدت امت اسلامی را دومین میراث بزرگ رهبر شهید برشمرد و گفت: ایشان همواره مسلمانان را به همگرایی، همدلی و احترام متقابل به مقدسات یکدیگر فرا میخواندند و بر پرهیز از دامن زدن به اختلافات و تفرقهافکنی تأکید داشتند. رهبر شهید معتقد بودند که عزت و اقتدار امت اسلامی تنها در سایه وحدت و انسجام مسلمانان تحقق خواهد یافت.
وی، شجاعت و روحیه ایثار را سومین میراث ماندگار رهبر شهید دانست و اظهار داشت: رهبر شهید در عمل ثابت کردند که پیرو حقیقی مکتب اهلبیت (ع)، هرگز در برابر تهدیدها و فشارها دچار ترس و عقبنشینی نمیشود. با وجود توصیههای فراوان برای اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی، ایشان حضور در میان مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح دادند و تأکید کردند که وقتی چنین امکاناتی برای عموم مردم فراهم نیست، برای ایشان نیز نباید امتیاز ویژهای در نظر گرفته شود. سرانجام خداوند متعال این اخلاص، شجاعت و مجاهدت را با مقام والای شهادت پاداش داد.
مدیر جامعه مدینةالعلم اسلامآباد گفت: رهبر شهید دارای ابعاد شخصیتی و ویژگیهای برجسته فراوانی هستند که هر یک میتواند چراغ راه نسلهای آینده باشد. از اینرو، حفظ، تبیین و انتقال میراث علمی، قرآنی، اخلاقی و انقلابی ایشان به نسل جوان، از مهمترین مسئولیتهای امروز امت اسلامی است تا این سرمایه ارزشمند، الهامبخش حرکت آینده مسلمانان در مسیر عزت، آگاهی و پیشرفت باشد.