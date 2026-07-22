معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به شیراز برای شرکت در آیین اختتامیه کنگره شعر به همراه مدیرکل هنری بنیاد و مدیرکل بنیاد استان فارس با حضور در گلزار شهدای شیراز به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ یعقوب سلیمانی در سفر خود به شیراز جهت شرکت در آیین اختتامیه کنگره شعر به همراه محمد کرم اللهی مدیرکل اداره هنری بنیاد شهید و ابراهیم بیانی مدیرکل و نبی‌اله زارعی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با حضور در گلزار شهدای شیراز به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه این سفر باحضور در منزل شهید کیانی با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌و‌گو و با بازدید از بخش‌های مختلف کانون فرهنگی شیراز، بر تقویت و توسعه فعالیت‌های این مرکز تأکید کرد.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد کرم‌اللهی مدیرکل هنری بنیاد شهید، ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس همچنین از کانون فرهنگی شاهد شیراز بازدید کردند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در این برنامه با اشاره به ظرفیت‌های این کانون واقع در خیابان آیت‌الله حائری شیرازی، افزود: این مجموعه با هدف خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری، هم‌اکنون با حضور ۱۷۰ قرآن‌آموز در رشته حفظ کل قرآن و برگزاری دوره‌های متنوع هنری و ورزشی، به کانونی پویا تبدیل شده است.