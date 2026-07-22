در راستای صیانت از بیت‌المال و مقابله با تصرفات غیرقانونی، ۶۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در روستای محمودآباد شهرستان فیروزکوه با دستور قضایی و همکاری دستگاه‌های انتظامی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، به‌طور کامل آزاد و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد باقر حاتم وند، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و مقابله با هرگونه تصرف غیرمجاز، عملیات گسترده‌ای برای آزادسازی زمین‌های ملی در روستای محمودآباد فیروزکوه انجام شد.

بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه، این اراضی به مساحت ۶۵ هزار متر مربع که به‌صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، با دستور قضایی و همکاری اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و نیرو‌های انتظامی رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

در این پرونده، فرد متخلف بخشی از اراضی ملی را تصرف کرده بود پس از تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی، حکم رفع تصرف صادر و اجرا شد.

حفظ بیت‌المال و منابع طبیعی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی زراعی و تجاوز به حریم رودخانه‌ها برخورد قاطع خواهد شد.

همچنین برای پیشگیری از تخلفات مشابه، گشت مشترک نظارتی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است.