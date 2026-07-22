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۴۵ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانههای خراسان رضوی از ابتدای سال تاکنون آزادسازی و رفع تصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: از سال ۱۳۹۰ موضوع برخورد جدی با متصرفان در راستای صیانت از حریم و بستر رودخانهها در دستور قرار گرفت و تاکنون در مجموع چهار هزار و ۸۹۲ هکتار رفع تصرف انجام شده است.
نعمتنژاد ادامه داد: در شهر مشهد نیز امسال تاکنون ۲۲ هکتار از حریم و بستر رودخانهها رفع تصرف و بازگشایی شده است.
وی گفت: حجم آب تجدیدپذیر در استان سالانه حدود ۲ هزار و ۵۴۸ میلیون متر مکعب است که سه هزار و ۹۴۱ میلیون متر مکعب از این میزان را آبهای سطحی و مابقی منابع زیرزمینی تشکیل میدهد و میزان کسری درازمدت مخزن آبهای زیرزمینی در استان حدود یک میلیارد متر مکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی افزود: خشکسالیهای پیاپی و برداشتهای بیرویه باعث فقیرتر شدن مخازن زیرزمینی و سطحی شده است از اینرو استفاده از انشعابات غیرمجاز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و با متخلفان در این حوزه نیز برخورد میشود.
هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان خراسان رضوی نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد که وجود چاههای غیرمجاز و برداشت بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی مهمترین علت بحرانی شدن وضعیت دشتهای استان عنوان شده است.