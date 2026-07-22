سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی، گفت: همه متعهدیم در چارچوب رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب عمل کنیم و در این جنگ وجودی مقابل آمریکا بایستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با اشاره به برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران، گفت: تشییع باشکوه رهبر شهید در ایران و عراق بدون هیچ‌گونه مشکلی صورت گرفت و یک واقعه تاریخی دیگر در تاریخ این کشور‌ها ثبت شد.

معاون سیاسی وزیر کشور خطاب به نمایندگان اصحاب رسانه، افزود: از همه شما عزیزان بابت انعکاس خوب این واقعه مهم تاریخی قدردانی می‌کنم. همچنین جا دارد از مردم عزیزمان در شهر‌های تهران، قم و مشهد و مردم عزیز عراق، استانداران، فرمانداران، شهرداران و نیرو‌های نظامی و امنیتی و سایر مسئولان تشکر کنم.

زینی‌وند به اهمیت پیام اخیر رهبر انقلاب پرداخت و تصریح کرد: باز مانند پیام‌های دیگر ایشان، بر محوریت اتحاد، یکپارچگی، انسجام و دفاع از مسئولان، به‌ویژه سران قوای سه‌گانه تاکید کردند؛ که اینها کلیدواژه‌های بسیار مهمی در این پیام است. ایشان با استفاده از ادبیاتی نظیر صیانت از وحدت، پرهیز از تفرقه و تنازع و “اجتناب از اختلافات سیاسی، این امر را وظیفه‌ای همگانی دانسته‌اند

وی درخصوص سفر وزیر کشور به پاکستان، اظهار کرد: این سفر بسیار مهمی است که ان‌شاءالله دستاورد‌های خوبی به همراه خواهد داشت و پس از آن نیز وی (وزیر کشور) به هند سفر خواهد کرد. سفر وزیر کشور به هند، در قالب حضور در نشست کشور‌های عضو بریکس انجام می‌شود.

ترمیم فوری زیرساخت‌های حیاتی در استان‌های مورد تهاجم

زینی‌وند با بیان اینکه یکی از محور‌های اصلی وزارت کشور در حال حاضر، استان‌های مورد تهاجم، به‌ویژه استان‌های جنوبی کشور است، گفت: هیاتی از طرف دولت، متشکل از وزرای مهم، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در آنجا حضور دارند و در کنار مردم هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: محور‌های مهم این استان‌ها، به‌خصوص در هرمزگان، مورد تجاوز دشمن قرار گرفت، اما از تونل‌ها و پل‌ها و راه‌های مهم گرفته تا ایستگاه‌های راه‌آهن، همگی در سریع‌ترین زمان ممکن ترمیم می‌شوند تا جریان حمل‌ونقل در آنها فراهم شود.

زینی وند گفت: در جایی که تأسیسات برق یا تأسیسات آب شیرین‌کن ما مورد تجاوز قرار می‌گیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنها را می‌سازیم. در استان گلستان تجاوزی صورت گرفت و با سرعت در حال ترمیم هستیم. در کنار این موارد، امور جاری مردم و توسعه کشور نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در حوزه زیرساختی، ما یک آزادراه مطالبه‌شده با محوریت بخش خصوصی در بین استان‌های اصفهان، یزد و کرمان داریم که به استان فارس وصل می‌شود، یادآور شد: این پروژه حدود ۱۳۰ کیلومتر در حوزه استان یزد، از اردکان تا مهریز را شامل می‌شود که با یک مدل جدید و با مشارکت بخش خصوصی، استان و دولت رقم خورد. این مصوبه که ۱۶ سال معطل بود، توسط استاندار ما پیگیری شد و با همکاری و دستور وزیر راه و شهرسازی، عملیات آن آغاز شد. همان‌طور که استاندار فارس گفت که ما مرتب به‌صورت روزانه و هفتگی، افتتاح پروژه‌ها را در حوزه برنامه‌های دولت داریم، از جمله در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی و همچنین نهضت مدرسه‌سازی که این موارد مورد توجه جدی قرار دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در همین راستا، وزیر کشور نشست مفصلی با استانداران و فرمانداران شهر‌هایی که در این مرحله مورد هجمه دشمن هستند، پیش از سفرشان به پاکستان برگزار کردند. در این نشست، گزارش دقیق از استان‌ها گرفته شد. مسئولان ما کنار مردم، جز اولین کسانی هستند که در صحنه حضور دارند. با روحیه شایسته، مدیریت منسجم و از پیش تعیین‌شده و با همدلی که ملت امروز با هم دارند، این مسائل مدیریت می‌شود.

جنوب کشور قلب تمدن ایران است

زینی وند، جنوب کشور را قلب تمدن ایران دانست و گفت: معیشت، اقتصاد و مسائل مهم نظامی در حوزه جنوب، با عمق تمدن و فرهنگ مردم جنوب از مرز‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان گرفته تا مرز‌های غربی و شرقی با هم گره خورده است، گفت: مردم ما کنار نیرو‌های نظامی و امنیتی، با تسلط، خونسردی و روحیه عالی در حال مقابله با دشمن هستند، چرا که ما در یک جنگ وجودی تمام‌عیار به سر می‌بریم و با خونسردی و روحیه عالی مبارزه می‌کنیم. در مقابل، دشمن با سردرگمی، تناقض رفتاری، بیهودگی و راهبردی غیرمشخص، به مردم، زیرساخت‌ها و ساختار‌های غیرنظامی ما آسیب می‌زند، اما در چنین جنگی، پیروزی قطعی ما خواهد بود.

وی افزود: بنابراین، ما در شرایط فعلی به عنوان بخش مهمی از راویان، روایتگران و روایت‌سازان می‌توانیم در تقویت اتحاد مؤثر باشیم. قاعدتاً هرگونه حرکتی که در راستای بر هم‌زدن انسجام، دوقطبی‌سازی، ناامیدسازی مردم و تضعیف یا تخریب مسئولین باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. مسئولانی که امروز دوشادوش دلاور مردان نظامی ما دارند کشور را اداره می‌کنند.

تسلط کامل بر موضوعات امنیتی وجود دارد

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه تسلط کامل بر موضوعات امنیتی وجود دارد، اظهار کرد: هم در مرز‌ها و در هرجا که نیاز به مراقبت باشد، رصد و مراقبت دقیق در حال انجام است. در برخورد با عناصری که در آن‌سوی مرز‌ها و در پشت مرز‌های کشور در حال توطئه هستند، با همکاری سرویس‌های کشور‌های دیگر برای ضربه زدن به شبکه‌های ضدایرانی، هیچ‌گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهیم و این اقدامات با جدیت در حال انجام است.

زینی وند گفت: همان‌گونه که بخشی از اخبار آن را نیز مشاهده کرده‌اید، در حوزه امنیتی تسلط کامل برقرار است. جلسات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به‌طور مستمر در این زمینه برگزار می‌شود و هیچ‌گونه نگرانی در این حوزه وجود ندارد.

نگرانی در خصوص تامین کالا‌های اساسی نداریم

وی اظهار کرد: در حوزه تامین کالا‌های اساسی از یک سال قبل و پیش از آن ـ به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه که منقطع نیز نشده بود، چرا که از روز تحلیف دولت جنگ بر علیه ما آغاز و پیوسته ادامه داشته است ـ اقدام کردیم، یادآور شد: کشور تمام ظرفیت خود را بکار گرفته است؛ ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه داریم، اختیارات لازم به استانداران اعطا شد و برای ذخایر کالا‌های اساسی و نیازمندی‌های کشور تدبیر شده است و هیچ نگرانی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: نمی‌گوییم که مشکل نیست، ۴۷ سال است که تحت تحریم هستیم و با مشکلات انباشته اقتصادی، معیشتی، تورم و گرانی مواجه هستیم و یک سال است که وارد جنگ مستقیم نیز شده‌ایم، اما بی نظیر است که یک کشور، یک سال درگیر جنگ باشد و اینگونه با پشتوانه مردم اداره شود.

پروژه انتقال ریلی واگن‌های مترو از چین به کشور لغو نشده است

زینی وند درباره انتقال ریلی واگن‌های مترو از چین به کشور، گفت: کار بسیار مهمی در این زمینه انجام شده است. معاونت عمرانی ما این وظیفه را به نحو احسن به انجام رسانده و با طرف چینی، قرارداد مربوط به موضوع حمل این واگن‌ها منعقد شده است. در خصوص شیوه حمل، قاعدتا باید بخش عمده‌ای از این واگن‌ها از طریق دریا انجام شود. با امید به اینکه شرایط به‌زودی عادی شود، این واگن‌ها به کشور حمل خواهند شد.

وی تاکید کرد: آنچه ممکن است رخ دهد «توقف اضطراری» به دلیل شرایط جنگی است، اما بحث «انصراف» یا «لغو» پروژه مطرح نیست. ان شاءالله به موقع انجام می‌شود.





تشکیل قرارگاه مشترک امنیتی با عراق

معاون سیاسی وزیر کشور درباره پیاده روی اربعین، گفت: یک ساختار مهمی به نام ستاد اربعین داریم و معاون امنیتی ما (وزارت کشور) در این ساختار، رئیس ستاد اربعین است. کلیه ارکان کشور در این رخداد مهم حضور دارند و در این دوره هم همه تدابیر لازم اندیشیده شده است.

زینی وند افزود: ستاد اربعین به‌صورت مستمر، حتی در زمان برنامه‌های تشییع رهبر شهید هم، نشست‌ها را برگزار کرد. پورجمشیدیان، رئیس ستاد اربعین نیز از کل مرز‌های اربعین در استان خوزستان، از جمله چذابه، شلمچه، چیلات، مهران، سومار و خسروی، بازدید کرد.

وی با اعلام اینکه نیرو‌های نظامی و امنیتی در مرز‌ها مستقر و مسلط هستند، گفت: قرارگاه امنیتی، در استان‌هایِ هدف تشکیل شده است. در مرزها، قرارگاه مشترک امنیتی با کشور عراق تشکیل داده‌ایم و همه تدابیر لازم انجام شده است و در رابطه با اتباع خارجی، چگونگی تردد، تسلط وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: از سوم تا پانزدهم مردادماه، یعنی از دهم تا بیست‌ودوم ماه صفر، هم این آیین تاریخی مهم که بسیاری از کشور‌ها از جمله مردم ایران و بسیاری از عزیزان ما در کشور‌های دیگر مانند افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، قفقاز، ترکیه و شبه‌قاره، علاقه‌مند به آن هستند، برگزار خواهد شد. زمینه تردد آنها را هم در کشور فراهم می‌کنیم. بنابراین، مشکلی برای تردد زائرین وجود ندارد و همه کار‌ها به روال دقیق در حال انجام است.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار در سامانه سماح

زینی وند گفت: با توجه به تجربیات سال‌های متمادی در برگزاری این مراسم معنوی و باشکوه، زیرساخت‌ها به صورت مستمر ارتقا یافته است. از هموطنان عزیز تقاضا داریم تنها به اخبار و اطلاعیه‌های رسمی که از سوی ستاد مرکزی اربعین، وزارت کشور و رسانه ملی (صدا و سیما) منتشر می‌شود، توجه کرده و از پیگیری اخبار غیررسمی و شایعات پرهیز کنند.



وی اظهار کرد: تمامی شهروندان و اتباع خارجی مقیم ایران که قصد شرکت در این آیین باشکوه را دارند، حتماً در «سامانه سماح» ثبت‌نام کنند. تا این لحظه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این امر به مسئولان کمک می‌کند تا با آگاهی از آمار و مبادی ورودی و خروجی زوار، خدمات‌رسانی و مدیریت مرز‌ها را تسهیل کنند.



سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ثبت‌نام زوار علاوه بر بهره‌مندی از خدمات بیمه و پیش‌بینی تسهیلات لازم، مدیریت تردد را برای خود زائران آسان‌تر می‌کند. هیچ محدودیتی در ظرفیت سامانه وجود ندارد و سامانه برای ثبت‌نام تمامی متقاضیان مهیاست، لذا از مردم درخواست می‌کنیم، ثبت‌نام خود را به روز‌های آخر موکول نکنند.