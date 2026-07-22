هزاران نفر از مردم خوی در پاسخی قاطع به تجاوزات استکبار جهانی، برای تجدید میثاق با حضرت سید مجتبی خامنه‌ای حمایت از نیرو‌های مسلح و خونخواهی رهبر شهید، در یکصد و چهل و سومین شب گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان قدیر شهرستان خوی، امشب شاهد تجمعی باشکوه و حماسی از مردم این دیار بود. هزاران نفر از مردم خوی در پاسخی قاطع به تجاوزات استکبار جهانی، برای تجدید میثاق با حضرت سید مجتبی خامنه‌ای حمایت از نیرو‌های مسلح و خونخواهی رهبر شهید، در میدان غدیر گرد هم آمدند تا پیام یکپارچگی و ایستادگی خود را به گوش جهان برسانند.

این اجتماع که با فضایی سرشار از ایمان و غیرت شکل گرفت، را به فرصتی برای نمایش نفرت و انزجار عمیق مردم خوی از تکبر و سلطه استکبار تبدیل کرد. تجمعی که در آن، شعار‌های حماسی در حمایت از لشکریان اسلام و نیرو‌های مسلح طنین‌انداز شد تا یک بار دیگر ثابت شود که اراده مردم، در کنار قدرت نظامی، سد استواری در برابر توطئه‌

در کنار فریاد‌های حماسی، فضای میدان قدیر با غم و اندوه گره خورد. مردم خوی در مراسمی اثرگذار، با یاد رهبر شهید، به عزاداری پرداختند و در حالی که سوگوار فقدان ایشان بودند، با قلوب غم‌زده، به یاد طفل سه ساله (حضرت رقیه س) در مسیر عاشقانه‌شان به پیش رفتند. این پیوند میان «حماسۀ دفاعی» و «سوزِ عزاداری»، تجلی عمیق باور‌های شیعی و عقیدتی مردم خوی در مسیر ولایت بود.