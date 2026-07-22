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آرین سلیمی، ملیپوش کرمانشاهی وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم تیم ملی تکواندو ایران، با کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای آزاد کرهجنوبی، مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سلیمی در مسیر کسب این عنوان، ابتدا نماینده چین را شکست داد و سپس با غلبه بر تکواندوکاری از ازبکستان، به مراحل بالاتر مسابقات راه یافت.
وی در ادامه با پیروزی مقابل نماینده کشور میزبان به مرحله نیمهنهایی صعود کرد و در این مرحله نیز با برتری برابر علی نجفی، دیگر نماینده ایران، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.
نماینده شایسته استان کرمانشاه در دیدار پایانی نیز برابر حریفی از کرهجنوبی به پیروزی رسید و با ثبت پنجمین برد متوالی، مدال طلای وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم رقابتهای آزاد تکواندو کرهجنوبی را از آن خود کرد.
رقابتهای آزاد تکواندو کرهجنوبی با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار شد و تیم ملی ایران نیز با ترکیبی از ملیپوشان در این رویداد بینالمللی شرکت کرد.