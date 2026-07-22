آموزش اطفای حریق به ۵ هزار و ۸۰۰ نفر در لرستان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از آموزش اطفای حریق به ۵ هزار و ۸۰۰ نیروی مردمی و تجهیز دهیاریها به ۱۳۰ دمنده اطفای حریق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: ۵۱ دوره آموزشی تخصصی اطفای حریق با هدف توانمندسازی جوامع محلی با حضور شرکت کنندگانی از میان دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، انجمنهای صنفی مرتعداران، همیاران طبیعت، سمنها، تشکلهای مردمی و گروههای جهادی در مناطق مختلف لرستان برگزار شده است.
شیرزاد نجفی افزود: با توجه به اینکه حفاظت از عرصههای طبیعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست، آموزش و افزایش آمادگی نیروهای محلی در اولویت برنامههای این ادارهکل قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به آموزش اطفای حریق به ۵ هزار و ۸۰۰ نیروی مردمی در استان، از تجهیز دهیاریها به ۱۳۰ دستگاه دمنده اطفای حریق خبر داد و تأکید کرد: دهیاران به عنوان اولین گروه واکنشدهنده در مناطق روستایی، نقش تعیینکنندهای در مهار سریع آتش دارند و این تجهیزات، سرعت و اثربخشی عملیاتهای اطفا را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
نجفی در پایان با قدردانی از همکاری دهیاریها، شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی، گروههای جهادی و حمایت مجموعه مدیریت استان، تصریح کرد: ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تکیه بر مشارکت مردمی و اجرای مستمر برنامههای آموزشی، تجهیزاتی و پیشگیرانه، حفاظت از جنگلها، مراتع و سرمایههای طبیعی استان را با جدیت دنبال میکند.