به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حالی که روند ثبت‌نام زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵ در سامانه سماح به روز‌های اوج خود نزدیک می‌شود، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای حضور در این مراسم ثبت‌نام کرده‌اند؛ زائرانی که در میان آنها از نوزاد ۱۷ روزه تا زائر ۱۱۰ ساله دیده می‌شود.

ثبت‌نام متقاضیان سفر اربعین حسینی ۱۴۰۵ که از نهم تیرماه در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir آغاز شده است، هم‌زمان با نزدیک شدن به ایام عزیمت زائران به عتبات عالیات، روندی صعودی دارد و تا پایان ۳۰ تیرماه، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این سامانه نام‌نویسی کرده‌اند.

بر اساس آمار ثبت‌نام‌کنندگان، ۵۸ درصد متقاضیان را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند و استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین مرز‌های مهران، شلمچه و خسروی بیشترین درخواست را در میان مرز‌های خروجی زائران داشته‌اند.

در میان ثبت‌نام‌شدگان اربعین امسال، گروه‌های سنی مختلفی حضور دارند و نام و مشخصات نوزاد ۱۷ روزه تا زائر ۱۱۰ ساله برای حضور در این سفر معنوی ثبت شده است؛ موضوعی که گستره سنی و حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را نشان می‌دهد.

به تمامی متقاضیانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی را دارند توصیه می‌شود برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، درمانی و امدادی، حتماً در سامانه سماح ثبت‌نام کنند و نام‌نویسی خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا امکان برنامه‌ریزی بهتر و ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران فراهم شود.